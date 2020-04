Xiaomi Mi 10 Youth debutterà in cinque colorazioni “freschissime”

Il 27 Aprile Xiaomi Mi 10 Youth debutterà ufficialmente insieme alla MIUI 12. Chi si aspetta un dispositivo identico al nostro Mi 10 Lite sbaglia di grosso: il nuovo arrivato porta con sé un paio di migliorie del comparto fotografico da non sottovalutare. Man mano che l'evento di lancio si avvicina, l'azienda cinese è solita svelare qualcosina in più e quest'oggi arriva la conferma (in modo alquanto originale) sulle colorazioni disponibili al lancio.

Xiaomi Mi 10 Youth: svelate le colorazioni disponibili al lancio

Il post pubblicato su Weibo recita in modo nostalgico che “la giovinezza è come il tè al latte, ognuno ha il suo preferito ma il gusto importa poco: è sempre dolce da ricordare”. Pura poesia (si scherza, ovviamente) che accosta le colorazioni dello Xiaomi Mi 10 Youth a varie tipologie di tè. Il dispositivo arriverà nelle versioni Pink Peach, Orange Storm, Green Tea e Blueberry. Manca all'appello il tè nero e la relativa colorazione, riportata nel teaser in copertina ma non nei render che vedete in basso.

1 di 4

Molto carina l'idea di accostare i vari colori alle bevande. Tuttavia il richiamo alla giovinezza ci fa venire in mente il teaser di ieri dedicato a Doraemon. Anche in quel caso era un riferimento alle colorazioni del dispositivo o ci aspetta qualche altra novità in giornata?

