Xiaomi Mi 10 SE appare su Geekbench: cambio di programma in vista?

Nelle scorse ore la compagni di Lei Jun ha confermato la data di uscita della MIUI 12: la nuova interfaccia arriverà insieme al Mi 10 Youth, dispositivo che si rivela anche più interessante del nostro modello Lite. Ebbene sembra possa essere in dirittura d'arrivo anche un ennesimo dispositivo, ovvero… Xiaomi Mi 10 SE, avvistato su Geekbench. L'azienda cinese ha fatto dietro front sulla serie SE oppure si tratta di un fake?

Xiaomi Mi 10 SE avvistato su Geekbench, ma il rischio fake è grande

Per rispondere a questa domanda con assoluta certezza, ci vorrebbe la sfera di cristallo come minimo. Tuttavia è bene prendere i benchmark dedicati allo Xiaomi Mi 10 SE con tanta cautela visto che proprio questa tipologia di indiscrezioni rappresenta quella più facile da falsificare senza troppi giri. Inoltre, lo scorso Febbraio, la stessa Xiaomi si è espressa al riguardo, escludendo un prosieguo per la gamma SE. Quindi, personalmente, siamo più propensi a vedere il tutto come un fake ma in questo settore… non si sa mai!

Per quanto riguarda il presunto Xiaomi Mi 10 SE, il dispositivo avrebbe raggiunto i 422 e 1288 punti su Geekbench, rispettivamente in single-core e multi-core. A muovere il tutto troviamo il SoC Snapdragon 720G, accompagnato da 64 GB di storage (manca la RAM). Il chipset è una soluzione octa-core realizzata a 8 nm e con una frequenza massima di 2.3 GHz, dotata del modem X15 (4G) e della GPU Adreno 618.

Si tratta di certo di specifiche minori rispetto agli ultimi modelli della serie Mi 10, forse un cambio di rotta per virare verso una fascia di prezzo più bassa. Insomma i modelli Lite e Youth stanno per avere un fratellino? No, almeno per il momento: l'ultima parola spetta a Xiaomi e come al solito restiamo in attesa di novità al riguardo.

