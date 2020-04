Xiaomi Mi 10 Pro: la MIUI 12 svela una nuova versione più “economica”

Nelle scorse ore Xiaomi ha finalmente annunciato la prossima MIUI 12, insieme ai dispositivi che beneficeranno di questa novità. Tuttavia, gli utenti dagli occhi di falco hanno notato una piccolezza non da poco, che lascia intendere che possa essere in dirittura d'arrivo una nuova versione dello Xiaomi Mi 10 Pro (magari con un prezzo “inferiore”).

Xiaomi Mi 10 Pro in arrivo anche da 8/128 GB, la conferma arriva dalla MIUI 12

Durante la spiegazione delle novità della MIUI 12 sono state mostrate tutta una serie di slide con immagini dedicate all'interfaccia e ai suoi cambiamenti. Tra queste, ecco fare capolino una sezione delle informazioni del telefono ridisegnata, con dettagli più visibili e meglio organizzati. L'immagine in questione fa riferimento allo Xiaomi Mi 10 Pro nella sua incarnazione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, versione che in realtà non esiste!

Il flagship cinese è disponibile nelle varianti da 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB e da noi è arrivata solo la prima delle tre. Che sia una svista (come quella di Lei Jun…) o gatta ci cova? Anche in questo caso sarà necessario attendere una conferma da parte dell'azienda, ma anche se la nuova configurazione dovesse essere lanciata resta l'interrogativo del suo approdo anche per l'occidente. Dita incrociate e speriamo che sarà possibile risparmiare un pochino, dato che non tutti sono interessati a storage super ampi.

