Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro cominciano a ricevere la prima beta della MIUI 12 China

Il lancio della MIUI 12 ha dato il via alle iscrizioni per il programma beta (ovviamente dedicato ai soli utenti cinesi), in modo che gli appassionati possano mettere le mani in anteprima sulla nuova UI ed offrire un feedback alla casa di Lei Jun. La scorsa settimana l'azienda ha rivelato che il rilascio sarebbe cominciato proprio oggi… e infatti ecco che Xiaomi Mi 10 Pro e il fratello minore cominciano a dare il benvenuto al nuovo firmware.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: primo avvistamento per la MIUI 12 China Beta

Ovviamente il fatto che gli ultimissimi top di gamma del brand stiano ricevendo l'aggiornamento non stupisce più di tanto. Il debutto della versione stabile è atteso per fine Giugno e se Xiaomi vuole mantenere questa promessa, beh meglio cominciare quanto prima! La prima beta della MIUI 12 China è attualmente in fase di rilascio per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ma siamo certi che nelle prossime ore anche altri modelli riceveranno lo stesso trattamento.

Sottolineiamo – nel caso non fosse chiarissimo… – che l'aggiornamento è disponibile solo in patria e che coinvolge i modelli per cui è stato richiesto l'accesso alla fase closed beta. In basso trovate i link al download per il nuovo firmware dedicato ai top di gamma. Tuttavia sconsigliamo caldamente (e in maniera pressoché assoluta) di procedere con l'installazione: se siete tentati, fate un giro qui e poi ne riparliamo.

Scherzi a parte, questa è la primissima versione beta della MIUI 12 China per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, rilasciata ad una manciata di ore dall'annuncio. Meglio evitare e – se proprio siete interessati – attendere release successive, quando i feefback faranno il loro corso e arriveranno le prime correzioni. Noi di GizChina.it non ci assumiamo responsabilità e ribadiamo ancora una volta che è meglio non installare l'update.

