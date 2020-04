Xiaomi Mi 10 Lite Zoom: la fotocamera è in grado di clonarvi

Ci apprestiamo ad accogliere Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, nuovo modello già svelato per la platea cinese sotto forma di Xiaomi mi 10 Youth Edition. Si pensava che quest'ultimo sarebbe stata una riedizione del già conosciuto Mi 10 Lite, ma così non è stato. Si è preferito aggiungere un ulteriore modello, la cui peculiarità è portare la struttura periscopiale per teleobiettivo anche sui non top di gamma. Non abbiamo ancora una data, ma domani 30 aprile si prospetta un keynote molto succoso: dietro l'angolo ci sono anche Xiaomi Mi Note 10 Lite e Redmi Note 9.

Novità per la fotocamera di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, anche software

Rispetto al Mi 10 Lite standard, lo Xiaomi Mi 10 Lite Zoom vanta un comparto fotografico più evoluto della media. Troviamo sul retro una quad camera da 48+8+8+2 MP, completa di teleobiettivo ottico 5x, grandangolo e macro. Ma le novità non riguardano prettamente la componente hardware, ma anche quella software.

Anche se si pensa già alla futura MIUI 13, la MIUI 12 è ufficialmente fra noi e, con essa, molteplici modifiche alle funzioni a disposizione degli utenti. Ci vorrà ancora tempo prima di vederla sui molti smartphone Xiaomi e Redmi presenti in circolazione, come dimostra la lista dei modelli compatibili. Fra le novità c'è anche la fotocamera, a partire da Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, terminale con cui è stata introdotta ufficialmente.

Xiaomi ha ben pensato non soltanto di migliorare l'esperienza qualitativa, ma anche di arricchirla di funzioni divertenti. Una di queste non ha ancora un nome ma è in grado di clonare il soggetto. Il suo funzionamento ci viene ben illustrato nel video teaser qua sopra, permettendo di sdoppiarci all'interno dell'inquadratura.

