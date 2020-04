Le indiscrezioni sul debutto del nuovo membro della serie Mi 10 si sono fatte più insistenti, fino a sfociare in una conferma ufficiale tramite il sito internazionale del brand cinese. Il portale, infatti, ha pubblicato immagini e scheda tecnica dello Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, o meglio tutto sul Mi 10 Youth presentato alcuni giorni fa.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Ebbene sì, l'ultimissimo modello della gamma – come già sottolineato, lanciato in Cina vari giorni or sono – arriverà sul mercato internazionale come Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. Lo smartphone è un vero e proprio rebrand e da quanto si evince sul portale ufficiale del brand la scheda tecnica dovrebbe restare invariate, così come il design. Il dispositivo arriva con un look identico a quello del già annunciato Mi 10 Lite (lo trovate qui), con un display AMOLED da 6.57″ Full HD con un notch a goccia, HDR10 e certificazione TUV Rheinland. Il pannello integra anche il lettore d'impronte digitali.

Il retro presenta una Quad Camera quadrata, in alto a sinistra, mentre le colorazioni disponibili sono le seguenti: Tangy Orange, Peppermint Green, Berry Blue, Peach Pink, Licorice Black.

Hardware e batteria

A muovere lo Xiaomi Mi 10 Lite Zoom pensa il SoC Snapdragon 765G, dotato di un modem 5G e accompagnato da memorie RAM LPDDR4X e storage UFS 2.1. Probabile che avremo gli stessi tagli cinesi – con 6/8 GB di RAM e 64/128/256 GB di memoria interna – ma per quelli dedicati all'Europa è meglio aspettare l'ufficialità.

La batteria è un'unità da 4.160 mAh e il portare del brand riporta la presenza del supporto alla ricarica rapida da 20W. Il pacchetto connettività offre il Bluetooth 5.1, NFC, un modulo IR ed il Wi-Fi Dual Band. Per quanto riguarda il sistema di raffreddamento, il sito riporta la presenza di una heat pipe ultra sottile e di una sezione multri-strato in grafene.

Fotocamera

Come il modello Youth, Xiaomi Mi 10 Lite Zoom integra una Quad Camera con un sensore da 48 MP, accompagnato da un teleobiettivo con stabilizzazione OIS da 8 MP con sistema a periscopio e zoom ottico 5X (digitale 50x e ibrido 10x). Presenti all'appello anche un grandangolo da 120° ed un sensore dedicato agli scatti macro fino a 2 cm. Il notch a goccia ospita una selfie camera da 16 MP.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom – Scheda tecnica

Display Samsung AMOLED da 6.57″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, HDR 10, DC Dimming, campionamento al tocco 180 Hz, certificazione TUV Rheinland, Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9, HDR 10, DC Dimming, campionamento al tocco 180 Hz, certificazione TUV Rheinland, Gorilla Glass 5; dimensioni di 164.02 x 74.77 x 7.88 mm per 192 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G fino a 2.4 GHz;

fino a 2.4 GHz; GPU Adreno 620;

xxx GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; xxx GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; sensore ID nel display e riconoscimento facciale;

quad camera posteriore da 48 + 8 + 8 + 2 MP f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolare FOV 120°, macro 2 cm, teleobiettivo con zoom ottico 5X, OIS e flash LED;

f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolare FOV 120°, macro 2 cm, teleobiettivo con zoom ottico 5X, OIS e flash LED; selfie camera da 16 MP ;

; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi Dual Band, MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, Dual Frequency GPS, GPS-AGPS-Galielo-Beidou- Glonass, sensore IR, ingresso mini-jack;

batteria da 4160 mAh con ricarica rapida da 20W;

con ricarica rapida da 20W; sistema operativo Android 10 tramite interfaccia MIUI 12 (via OTA).

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom per l'Europa non è ancora stato svelato (nonostante tutte le anticipazioni viste). Il blog ufficiale – ed internazionale – di Xiaomi ha confermato il nome e le specifiche del dispositivo, ma riporta ancora i prezzi cinesi. Quindi ci sarà da attendere ancora un po' a meno di una clamorosa sorpresa per la giornata di domani, 30 Aprile, durante l'evento di lancio di Redmi Note 9 e Xiaomi Mi Note 10 Lite.

