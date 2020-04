Xiaomi Mi 10 Lite Zoom: ecco i primi sample con zoom 50x

Presentato nella giornata di ieri, Xiaomi Mi 10 Youth Edition rappresenta uno step rilevante all'interno della produzione dell'azienda. Il motivo è da ricercarsi nel comparto fotografico, di livello pur non trattandosi di un vero e proprio top di gamma. Con il corso dell'evoluzione telefonica, stiamo assistendo ad un'evoluzione hardware anche sui dispositivi meno pregiati. Forse non è definibile un vero e proprio mid-range, essendo basato sullo Snapdragon 765G. Fatto sta che è considerabile il primo non top di gamma dotato di un modulo evoluto, ovvero un teleobiettivo periscopiale. Teleobiettivo che verrà portato fuori dalla Cina sotto forma di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom.

I sample fotografici di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom ce ne mostrano le potenzialità

Come svelato in occasione della sua presentazione, Xiaomi Mi 10 Lite Zoom è dotato di una quad camera da 48+8+8+2 MP. Rispetto al Mi 10 Lite di qualche settimana fa, uno dei due sensori da 2 MP è stato sostituito dal succitato teleobiettivo. Un sensore degno di nota, in quanto ha una lunghezza focale invidiabile che permette di avere uno zoom ottico 5x.

Mi 10 Youth (Mi 10 Lite Zoom) has some insane zooming capabilities for the price, that can even defeat some flagship phones!

0.6x Wide-Angle, 1x Regular, 5x Optical Zoom & 50x Digital Zoom#Mi10Youth pic.twitter.com/PQ5NrcEnah — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) April 27, 2020

I risultati li potete vedere in questi primi sample fotografici postati in rete dai primi utilizzatori di Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Questa configurazione permette di spingersi ancora più in là, arrivando ad avere uno zoom digitale 50x. Non saremo di fronte alla qualità massima in fatto di zoom, con i flagship Huawei ed OPPO ancora in prima linea, ma per non essere un top di gamma si difende molto bene.

The real test of street zoom. When photographing, the zoom is certainly good, but the quality of the photo at a maximum zoom of 50X is not very good 😊 https://t.co/Xv82MYRf9r pic.twitter.com/XS9oszttf4 — Xiaomishka (@xiaomishka) April 27, 2020

