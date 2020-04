Xiaomi Mi 10 Lite Zoom sarà il nostro Xiaomi Mi 10 Youth

Se pensavate che Xiaomi avesse abbandonato la strategia dei rebrand, beh, vi sbagliate di grosso. Non che sia l'unica a farlo, con OPPO che ultimamente si sta dando da fare nel generare confusione. Unite a ciò il fatto che i modelli vengono ripresi, rebrandizzati e cambiati in qualche caratteristica, ecco che la frammentazione del mercato è bella che servita. Per esempio Xiaomi Mi 10 Youth Edition, fresco di presentazione come una forma di riedizione del già esistente Mi 10 Lite. A sua differenza, Mi 10 Youth ha rinnovato il comparto fotografico, diventando uno dei primissimi non flagship ad avere un teleobiettivo periscopiale.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition dovrebbe essere portato da noi come Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

And as per the camera watermark it will launch as “Mi 10 Lite Zoom” for the global markets. pic.twitter.com/AxJ4p1dxVk — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) April 27, 2020

Dal punto di vista tecnico, Xiaomi Mi 10 Youth Edition è identico in tutto e per tutto a Xiaomi Mi 10 Lite. L'unica cosa che cambia è il comparto foto, con un sistema più evoluto sotto il fronte dello zoom. Se sul Lite abbiamo una quad camera da 48+8+2+2 MP, sullo Youth c'è una 48+8+8+2 MP. Cambia il terzo sensore, con un teleobiettivo ottico 5x dotato di OIS, in grado di spingersi fino ad uno zoom digitale 50x.

So the Mi 10 Youth has the watermark suggesting it could be the Mi 10 Lite Zoom for the global markets. 😃#Xiaomi #Redmi #Mi10Youth #Mi10LiteZoom #MIUI12 pic.twitter.com/I3f16LC1Hz — Mukul Sharma (@stufflistings) April 27, 2020

Da quando si è parlato dell'esistenza di Xiaomi Mi Youth Edition, sono sorti dubbi sul perché Xiaomi abbia voluto migliorare Mi 10 Lite a scapito degli utenti occidentali. La realtà dei fatti è che l'azienda dovrebbe proporlo anche da noi sotto forma di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. È possibile che i due modelli, Lite e Lite Zoom, vengano lanciati assieme, dato che Mi 10 Lite standard non ha ancora una data di commercializzazione.

