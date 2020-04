Xiaomi Mi 10 scende a 712€ su Amazon, con Mi Band 3 e Mi Air 2 in regalo

Il nuovissimo Xiaomi Mi 10 è protagonista di uno sconto decisamente folle su Amazon Spagna, che permette di accaparrarsi il top di gamma ad una cifra assurda, in bundle con la Mi Band 3 e con le cuffie Mi Air 2. Ecco come fare per beneficiare di questa promozione davvero imperdibile!

Xiaomi Mi 10 a 712€ in bundle con Mi Band 3 e Mi Air 2 | Amazon Spagna

Il top di gamma è disponibile in sconto nella sua incarnazione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Una volta inserito il prodotto nel carrello, verrà applicato uno sconto del valore di 100€ direttamente all'interno dello stesso e sarà visibile poco prima di effettuare il pagamento. Non dovrete selezionare nulla: nella pagina dedicata trovate direttamente lo Xiaomi Mi 10 da Amazon Spagna, in un pacchetto convenienza che compre anche la Mi Band 3 e le cuffie Mi Air 2.

CLICCA QUI PER MI 10 a 712€

Per concludere vi evidenziamo che le spedizioni partiranno dal 22 Aprile. Ovviamente si tratta di un'iniziativa promozionale che attirerà una valanga di appassionati, quindi – se siete interessati – buttatevi a capofitto visto il prezzo assurdo del bundle.

Inoltre, se preferite lo Xiaomi Mi 10 Pro, vi segnaliamo che la medesima iniziativa è disponibile anche per questo modello. Abbiamo quindi ancora una volta la Mi Band 3 e le Mi Air 2 in omaggio, stavolta al prezzo di 913€. Qui trovate il link alla pagina del prodotto.

