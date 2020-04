Xiaomi è leader in India, ma Vivo non molla la presa

Quanto conta per un brand restare in cima alle classifiche di vendita, anche solo all'interno di un unico Paese? Conta tanto, forse. Sicuramente, infatti, questi dati indicano anche lo stato di salute dell'azienda che, vendendo molti prodotti, riesce a restare in piedi in un mercato abbastanza incerto. Tra tutti gli Stati in via di sviluppo, dunque, troviamo l'India, all'interno del quale Xiaomi al momento non conosce rivali. Non sempre, però, si ha la certezza di rimanere al vertice per diversi anni, soprattutto quando la concorrenza è così agguerrita.

Vivo supera Samsung e si piazza al secondo posto

Secondo i dati raccolti da Canalys, nel primo trimestre di questo nuovo anno Vivo ha superato Samsung. Non è mai successo che tale brand riuscisse in questa impresa nel mercato indiano. Nell'ultimo periodo, però, tale azienda è riuscita a raddoppiare le spedizioni, conquistando una quota di mercato del 19,9% ed una vendita di 6,7 milioni di unità. Samsung, per fare un paragone, ha venduto solo 6,3 milioni di unità.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12 ufficiale: tutte le novità della nuova interfaccia di Xiaomi

Non ci sono rivali, però, in cima alla classifica. Questa, infatti, è dominata da Xiaomi, che in questi tre mesi è riuscita a vendere 10,3 milioni di smartphone conquistando una quota di mercato pari al 30,6%. Non sappiamo, però, se questi dati potranno essere confermati anche nel secondo trimestre, principalmente a causa della pandemia di Coronavirus (Covid-19) che ha coinvolto l'intero globo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu