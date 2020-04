Xiaomi HIMO Z16: su YouPin arriva la bicicletta pieghevole da 80 km

Nonostante la maggior parte della popolazione sia costretta, in questo momento, a rimanere a casa a causa del Coronavirus (Covid-19), diversi utenti pensano già al futuro. Quando finalmente avremo la possibilità di girare per le nostre città, infatti, dovremo ripensare magari al mezzo di locomozione preferito. Attualmente le auto inquinano troppo, dunque Xiaomi propone diverse alternative in tal senso, tra cui anche le pratiche biciclette elettriche pieghevoli. Tutti i modelli attualmente in commercio hanno riscosso tanto successo, dunque Xiaomi ha pensato bene di proporne un altro su YouPin: la HIMO Z16.

HIMO Z16 pesa solo 22,5 kg

Da quello che abbiamo potuto vedere su YouPin, la nota piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, la HIMO Z16 presenta caratteristiche davvero interessanti. Questa e-bike pieghevole, infatti, pesa solo 22,5 kg, raggiungendo la velocità massima di 25 km/h. Mantenendo impostazioni standard, questa può raggiungere un'autonomia di 55 km, ma scegliendo la modalità votata al risparmio energetico può portarvi fino a 80km.

A bordo di questo modello, che può essere chiuso ripiegando la struttura su tre diversi livelli, troviamo un display LCD caratterizzato dalla certificazione IPX7. Su tale pannello potremo visualizzare, quindi, la velocità, potenza, chilometraggio, eventuali guasti nel sistema ed altro ancora. Sarà presente, poi, un sistema di frenata estremamente sicuro, con freni a disco sia sulla parte anteriore che su quella posteriore.

Xiaomi HIMO Z16 viene venduta attualmente su YouPin al prezzo di 2.499 yuan, circa 326 euro al cambio attuale.

