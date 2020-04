Xiaomi Gentle Breeze Air Conditioner: nuovo condizionatore d’aria intelligente

Quando diamo uno sguardo al settore degli elettrodomestici smart troviamo coinvolte tante diverse aziende. Alcuni grandi brand, infatti, da anni tentano di portare alcune tecnologie anche in Europa, come Samsung, ma altre rimangono confinate più che altro sul territorio nazionale. Tra queste aziende troviamo, dunque, Xiaomi. Nel settore delle lavatrici, forni e condizionatori, infatti, il colosso cinese si concentra più sul mercato asiatico. Motivo per cui ha da poco lanciato un nuovo prodotto, ovvero lo Xiaomi Gentle Breeze Air Conditioner.

Xiaomi rinnova la linea Air Conditioner

Dando uno sguardo al design di questo prodotto non notiamo nulla di così diverso rispetto ad altri modelli prodotti in passato. Questo dispositivo, infatti, sembra molto simile ad un condizionatore rilasciato sotto il marchio Mijia. Malgrado questo, comunque, a bordo di tale elettrodomestico troviamo un sistema ad alta efficienza energetica. Al suo interno, dunque, trovano spazio migliaia di micro fori che forniscono un flusso d'aria tridimensionale ad ampio angolo.

Vi sono due versioni di questo prodotto: quella da 1 tonnellata ha un volume circolante di 620 metri cubi all'ora e una portata massima di 10 metri quadrati, mentre quella da 1,5 tonnellate ha un flusso d'aria circolante di 660 metri cubi all'ora e una portata massima di 16 metri quadrati. Come tutti i prodotti Xiaomi, anche questo è compatibile con l'assistente vocale XiaoAI, tramite il quale può tranquillamente essere comandato.

Xiaomi Gentle Breeze Air Conditioner viene venduto, nel modello base, al prezzo di 2.199 yuan, circa 288 euro. Nel caso in cui foste interessati alla variante da 1 tonnellata, invece, dovreste sborsare 2.499 yuan, quindi 327 euro, mentre per la versione da 1,5 tonnellate il prezzo sale a 2.699 yuan, 354 euro.

