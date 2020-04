Il modello X8 SE sta per cedere il posto alla sua versione aggiornata, Xiaomi FIMI X8 SE 2020, drone quadricottero disponibile in preorder a prezzo scontato con Coupon. Curiosi di saperne di più su questo modello? Allora in basso trovate tutti i dettagli.

Il drone Xiaomi FIMI X8 SE è in sconto con spedizione da Europa e c'è anche la borda impermeabile in offerta lampo

Il nuovo Xiaomi FIMI X8 SE 2020 presenta alcuni piccoli miglioramenti rispetto alla versione precedente. Abbiamo un peso leggermente ridotto (765 grammi, mentre le dimensioni restano invariate), un tempo di volo di 35 minuti ed il supporto a GPS, GLONASS e Beidou.

Il controller ora offre una distanza di utilizzo massima maggiora, passando da 5000 m a circa 8000 m; novità anche per il pacchetto fotografico, con sensore CMOS 1/26″ dotato di lente FOV 80°, apertura f/2.0 e distanza focale di 3.54 mm. Si tratta ancora di una soluzione da 12 MP ed è possibile effettuare riprese in 4K, 2.7K, Full HD e HD. Non cambiano l'angolo di inclinazione fino a 90° e la stabilizzazione tramite gimbal a tre assi.

Il drone Xiaomi FIMI X8 SE 2020 è disponibile in preorder sullo store Banggood, in sconto ad un prezzo decisamente interessante grazie al Coupon che trovate in basso (e con spedizione da Europa).

Infine, in molti sono soliti accompagnare l'acquisto di un drone con una borsa adatta. In questo caso vi segnaliamo l'offerta lampo presente in basso, con una borsa impermeabile dedicata al FIMI X8 SE, anche in questo caso con spedizione dai magazzini europei dello store.

