Xiaomi Qualitell Car Hook: il porta borse da auto è in offerta a 2.5€

Anche di domenica le offerte di Banggood non si fermano e, anche oggi 19 aprile 2020, torniamo con un prodotto proveniente da Xiaomi YouPin. Stiamo parlando del Qualitell White Car Hook, un mini gancio da auto che vi permetterà di appendere borse ed altri oggetti evitando di sporcare i sedili.

Il gancio da auto Xiaomi Qualitell Car Hook è in sconto del 46%

Lo Xiaomi Qualitell Car Hook è in offerta lampo, con sconto del 46% sul prezzo base e con un acquisto minimo di 2 pezzi. Ciò significa che per soli 5€ potrete acquistare ben due dispositivi da applicare sui poggiatesta.

Nonostante i prodotti siano particolarmente economici, non manca la solita qualità di Xiaomi e la ritroviamo nelle finiture in similpelle e la cinghia in grado di reggere un peso fino a 5 kg.

A differenza del solito non ci troviamo in presenza di un prodotto smart, ma comunque altamente funzionale. Per acquistarlo non dovrete applicare alcun coupon, basterà accedere al box in basso. Ricordiamo che tra le spedizioni previste è attualmente disponibile la Priority Direct Mail che potrebbe consentirvi la consegna del prodotto in poco più di 2 settimane.

