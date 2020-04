Xiaomi prende spunto da Apple HomePod | Brevetto

Soprattutto in passato Xiaomi è stata accusata di ispirarsi troppo ai prodotti Apple. Questa accusa, però, non ha mai suscitato malumori all'interno dell'azienda. Seguire l'esempio di un colosso di questo tipo, dal punto di vista del design, ha portato in fin dei conti i suoi risultati positivi. Sembra, dunque, che il brand cinese sia tornato ancora una volta a far discutere su tale argomento, rilasciando un brevetto che mostra uno speaker molto simile a Apple HomePod.

XiaoAI e uscita audio a 360°

Da quello che abbiamo potuto vedere in queste ore, Xiaomi avrebbe rilasciato il brevetto di uno speaker intelligente presso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Nei documenti, dunque, si vede chiaramente come le forme di tale prodotto sia molto simili a quelle di un HomePod, mostrando un design cilindrico. Questo dispositivo, inoltre, supporterà anche un'uscita audio a 360° e potrebbe essere fornito anche di una zona sensibile al tocco.

Sembra che tale dispositivo non sia dotato praticamente di alcun tasto. Dunque, sulla parte superiore potrebbe mostrare un piccolo display, dove troveremo varie indicazioni riguardanti il volume ed altre informazioni. Non dovrebbero mancare, poi, altre parti sensibili al tocco, che ci permetteranno di eseguire alcune operazioni, come modificare il volume, passare alla traccia successiva e molto altro. Questo speaker, però, dovrebbe essere compatibile con XiaoAI, quindi tutti i controlli vocali permetteranno di interagire con esso senza muovere neanche un dito. Chissà che tale supporto non venga esteso anche a Google Assistant e Amazon Alexa.

