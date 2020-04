In fissa per Redmi Note 9S? Xiaomi pensa già al prossimo Redmi Note 10

Nel corso del mese di Marzo, la compagnia cinese ha lanciato i nuovi Redmi Note 9 Pro e Pro Max, insieme alla sua incarnazione occidentale Redmi Note 9S. Quest'ultimo è stato parecchio apprezzato, complici anche gli sconti degli ultimi giorni. Se pensate che con tutto questo ben di Dio Xiaomi sia in pausa, sbagliate di grosso e gli ultimi brevetti spuntati in rete fanno già pensare al prossimo Redmi Note 10.

Redmi Note 10 potrebbe essere comparso in alcuni brevetti di Xiaomi

1 di 2

Ovviamente partiamo fin da subito con una precisazione: non vi è alcune certezza che il protagonista di questi brevetti sia effettivamente il futuro Redmi Note 10. Tuttavia, vista la presenza di un doppio foro nel display è lecito immaginare che questo possa essere uno dei look studiati da Xiaomi per il prossimo medio di gamma. Per quanto riguarda i brevetti in questione, in altro trovate le varie immagini dedicate.

Come si evince, la compagnia cinese starebbe provando vari posizionamenti per una Dual Selfie Camera, ovviamente sotto forma di doppio foro nel pannello. Tre soluzioni ci mostrano un modulo orizzontale posizionato a sinistra, al centro e a destra. In una delle immagini, Xiaomi adotta un orientamento verticale, nell'angolo in alto a sinistra. In alcune immagini i due sensori appaiono uniti da un piccolo ponte, forse uno spazio dedicato ai sensori di prossimità e di luminosità.

La parte frontale sembra presentare un mento discretamente ottimizzato, segno che possa trattarsi di un device pensato per la fascia media (e quindi ecco il nostro presunto Redmi Note 10). Il retro dello smartphone ospita una tripla fotocamera verticale, al centro della scocca; sotto di essa abbiamo il lettore d'impronte digitali (o almeno così pare, potrebbe anche essere un sensore fotografico) mentre al lato trovano spazio altri due moduli, forse un forse un flash LED ed un sensore della fotocamera.

Che ne pensate di questo misterioso smartphone? Pensate anche voi che possa trattarsi del futuro Note 10? Se avete qualche suggerimento, fatecelo sapere nei commenti!

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu