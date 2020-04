Xiaomi: display waterfall e fotocamera “nascosta” | Brevetto

Da quello che stiamo vedendo in questi ultimi mesi, tanti brand stanno proponendo soluzioni diverse sui propri device. Non solo per quello che riguarda la qualità del display, o la sua forma, quanto più per il posizionamento della fotocamera frontale. Si attende, infatti, l'arrivo di una tecnologia valida che possa nasconderla agevolmente sotto il display. Sembra che a tale progetto stia lavorando, dunque, anche Xiaomi, che in un particolare brevetto immagina lo smartphone del futuro.

Xiaomi prende ispirazione dal proprio Mi MIX Alpha

Dando un'occhiata a questo nuovo brevetto, vediamo come l'idea del brand cinese sia davvero molto audace. Stando ai documenti rilasciati presso il CNIPA, è stato immaginato uno smartphone con display waterfall e fotocamera sotto il display. Come su Mi MIX Alpha, dunque, lungo i due frame laterali il brand avrebbe ideato un display curvo in grado di coprire entrambe le superfici. Su queste potrebbero tranquillamente essere mostrate alcune informazioni, come l'ora, la data, le notifiche e tanto altro.

Osservando meglio i render di tale smartphone, notiamo l'assenza della fotocamera frontale. Questa potrebbe essere implementata all'interno di un meccanismo pop-up o, più semplicemente, essere nascosta sotto il display. Bisogna capire, però, con quali tempistiche potrebbe arrivare sul mercato questo tipo di tecnologia. Al momento, infatti, si tratta solo di pura fantasia che, però, ben presto potrebbe diventare realtà.

