Vivo Y50 praticamente ufficiale: scheda tecnica e prezzo

Si fa tanto parlare di modelli come Vivo NEX 3S, S6 5G e Z6 5G, modelli più o meno pregiati indirizzati agli utenti disposti a spendere un certo gruzzoletto. Per non parlare del futuristico APEX 2020, le cui innovazioni arriveranno via via sui futuri modelli Vivo e non. Ma la verità in quanto ad incassi è un'altra, ovvero che la più modesta ed economica serie Y è una delle più vendute. A breve arriverà il nuovo Vivo Y50, terminale praticamente già ufficiale grazie alle informazioni pubblicate in rete.

Vivo Y50 ufficiale: tutto quello che devi sapere

Il nuovo Vivo Y50 non sarà uno smartphone poco curato, già a partire dal più moderno schermo forato in grado di ospitare la selfie camera senza troppi ingombri. Al suo interno c'è una componente Qualcomm, con l'ausilio dello Snapdragon 665, assieme a 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage. Ma vediamo quali specifiche ne comporranno la scheda tecnica.

Scheda tecnica

Display LCD Ultra-O da 6.53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 395 PPI;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 395 PPI; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 ;

; GPU Qualcomm Adreno 610;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage espandibile tramite microSD ;

di storage espandibile tramite ; lettore d'impronte posteriore;

quad camera posteriore da 13+8+2+2 MP con grandangolare a 120°, sensore Ritratto e macro fino a 4 cm, autofocus e flash LED;

con grandangolare a 120°, sensore Ritratto e macro fino a 4 cm, autofocus e flash LED; connettività dual SIM 4G;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 18W.

Prezzo e disponibilità

Vivo Y50 sarà un modello pensato per uno dei vari mercati asiatici in cui Vivo opera, ovvero la Cambogia. Il prezzo si dovrebbe attestare sui 249$.

