Vivo V19: nella versione internazionale cambia (quasi) tutto

Abbiamo visto come, quasi un mese fa, sia uscito sul mercato Vivo V19. Si tratta di un device, dunque, che sotto certi aspetti non ha mostrato nulla di nuovo, caratterizzandosi per la presenza di un display forato, un SoC Snapdragon 675 e poco altro. Sebbene quel dispositivo, dunque, non abbia colpito più di tanto, l'azienda ha deciso di lanciarsi nella realizzazione di un altro prodotto di questo tipo, stavolta in versione internazionale.

Vivo V19 mostra uno Snapdragon 712 ed un doppio foro

Dando un'occhiata al design di questo prodotto, vediamo fin da subito come alcuni dettagli rivelino forme differenti rispetto alla variante non internazionale. Su questo Vivo V19, infatti, troviamo un display con un doppio foro, contenente due selfie camera da 32MP e 8MP, nonché un differente processore. A bordo, dunque, abbiamo un SoC Snapdragon 712, accompagnato da 8GB di RAM ed una memoria interna che può arrivare fino a 256GB. Non si tratta, dunque, di un device dotato di 5G, proprio come l'altra versione. Vi lasciamo qui sotto la scheda tecnica di Vivo V19 nella versione internazionale.

Scheda Tecnica

Dimensioni: 159,6 x 75,04 x 8,5 mm;

Peso: 176 grammi;

Display: Super AMOLED da 6,44″ FHD+, 20:9, screen-to-body-ratio del 91,38%;

CPU: Qualcomm Snapdragon 712;

RAM: 8GB;

Memoria Interna: 128/256GB espandibile tramite microSD;

Connettività: 4G LTE, WiFi 802.11ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB Type-C, jack da 3,5mm, GPS/Glonass/BeiDou/Galileo;

Fotocamere anteriori: 32 f/2.0 + 8 MP f/2.2;

Fotocamere posteriori: 48MP f/1,7 + 8MP (grandangolare) f/2,2 + 2MP (profondità di campo) f/2,4 + 2MP (macro) f/2,4;

Batteria: 4.500mAh, con ricarica rapida FlashCharge 2.0 da 33W;

Sistema Operativo: Funtouch OS 10, basata su Android 10.

Vivo V19 sarà disponibile in versione internazionale con un prezzo ancora sconosciuto. Attendiamo ulteriori informazioni a riguardo.

