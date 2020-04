Vivo NEX 3 5G: finalmente disponibile l’aggiornamento ad Android 10

Lanciato lo scorso settembre con un design da urlo grazie al pannello con bordi “a cascata”, Vivo NEX 3 5G si appresta finalmente a ricevere l'aggiornamento ad Android 10, dopo un'attesa praticamente interminabile (e per ovvi motivi).

Il rilascio di Android 10 per i modelli Vivo ha subito dei ritardi a causa dell'emergenza Coronavirus, già segnalati un po' di tempo fa. Per fortuna sembra che la situazione si sia sbloccata: in realtà circa un mese fa l'azienda cinese ha dato il via ad una fase di beta test dedicata al suo flagship, ma destinata solo ad un numero limitato di unità. A quanto pare le cose devono essere andate particolarmente bene, dato che dalle scorse ora si è dato il via al roll out di Android 10 per tutti i possessori di Vivo NEX 3 5G.

Ovviamente, quanto detto finora vale esclusivamente per questo modello e non per il successivo NEX 3S 5G. Quest'ultimo, infatti, ha avuto la fortuna di debuttare successivamente – nel mese di Marzo 2020 – con un hardware migliorato grazie allo Snapdragon 865 e Android 10 presente di base, ovviamente sotto forma di interfaccia proprietaria Funtouch OS 10. Ed ora dopo le parentesi S6 con Exynos 980 e i “piccoli” Y50 e V19… a quando un nuovo modello top targato Vivo?

