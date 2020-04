15 codici gratis per Notify & Fitness Pro, l’app per Amazfit e Xiaomi Mi Band: ecco come fare

Il nostro gruppo Telegram dedicato ad Amazfit e Huami è particolarmente attivo quando si tratta di mettere mano ai dispositivi della casa cinese e nell'offrire supporto agli utenti, oltre che essere un punto d'incontro per tutti gli appassionati degli indossabili del brand. Per questo motivo vi segnaliamo un'iniziativa molto particolare, che permette di accaparrarsi un codice gratuito per l'app Notify & Fitness Pro dedicata ai dispositivi Amazfit e alla Xiaomi Mi Band.

Notify & Fitness per Amazfit e Xiaomi Mi Band: 15 codici gratis a partire da oggi

Per chi non la conoscesse – difficile credere se siete fan o semplicemente in possesso di uno dei dispositivi di Huami – l'applicazione permette di accedere a tante chicche e funzionalità aggiuntive per i wearable della compagnia. Notify & Fitness è disponibile in due versioni: per Xiaomi Mi Band 4 e precedenti, oppure per vari modelli Amazfit (come Pace, Stratos e Verge).

Siete curiosi di provare la versione completa Pro? Allora sappiate che a partire da oggi, Lunedì 20 Aprile, saranno regalati vari codici gratuiti. Ogni giorno verranno offerti 3 codici gratis, due dedicati a Notify & Fitness Pro for Amazfit ed uno per Notify & Fitness Pro for Mi Band. L'iniziativa andrà avanti per 5 giorni, con un totale di 15 codici (di cui 10 per l'app dedicata ad Amazfit e 5 per la versione Mi Band). I codici gratis saranno distribuiti durante la giornata, con orario casuale.

Per partecipare all'iniziativa ed avere la possibilità di essere sorteggiati, vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram dedicato dove troverete anche consigli, informazioni e tanti altri appassionati dei wearable targati Huami e dei prodotto Xiaomi.

Si ringrazia Matteo, sviluppatore dell'app, per i codici offerti.

