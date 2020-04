Se siete in cerca di una TV Box Android economica, allora GearBest ha la soluzione perfetta per voi: X96 X96Q, dispositivo abbastanza completo e disponibile in offerta lampo a soli 25€.

La TV Box X96 X96Q con Android 10 è in offerta lampo su GearBest

Il TV Box X96 X96Q non si fa mancare nulla a cominciare dal supporto alla risoluzione 4K e Android 10, l'ultima versione dell'OS del robottino verde. Il dispositivo integra 2 GB di RAM e 16 GB di storage ed è equipaggiato con il chip Allwinner H313, soluzione quad-core con CPU Cortex-A53 e GPU Mali-G31. In basso trovate il link all'acquisto direttamente da GearBest, dove il TV Box Android è in offerta lampo.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti.

