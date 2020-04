Su GearBest è partita l'iniziativa Teclast Fan Festival, con tante offerte sui notebook e tablet del produttore cinese, specializzato ormai da tempo in prodotti economici e alla portata di tutti (senza farsi mancare qualche chicca, ovviamente). Andiamo a dare un'occhiata alle proposte dello store!

Su Gearbest arriva il Teclast Fan Festival: ecco le offerte sui notebook del brand (e non solo)

Per prima cosa vi segnaliamo la pagina principale dell'evento Teclast Fan Festival, tramite il box in basso. Cliccando sul link sarete reindirizzati all'elenco di tutte le offerte su notebook, tablet ed accessori a marchio Teclast presenti nell'iniziativa promozionale lanciata su GearBest.

Inoltre, di seguito vi proponiamo una selezione di prodotti in offerta. Come non citare Teclast F7 Plus, dotato di un pannello da 14″ Full Hd ed un processore Intel N4100? Come anticipato c'è spazio anche per i tablet, ad esempio i modelli T30, M16, P10HD, adatti a tutte le esigenze (e tutte le tasche!).

