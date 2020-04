Xiaomi ha sempre un occhio di riguardo all'ecosistema domestico e, a maggior ragione quello dedicato alla cucina, tanto da contare tra le sue fila innumerevoli prodotti per cucinare, lavare ed altro ancora. Oggi vi riportiamo un'offerta che farà felici tutti gli aspiranti pizzaioli con il tappetino da impasto Xiaomi Jordan & Judy in offerta.

Il tappetino Xiaomi per aspiranti pizzaioli è in offerta su Banggood

Il tappetino da impasto Xiaomi si presenta come un perfetto alleato per ogni tipo di lavoro dal momento che è costituito interamente in silicone idrorepellente. Ciò significa che i “classici” problemi legati all'impasto scompariranno, ma non solo. La particolare struttura in silicone, a differenza dei classici tavoli da impasto in legno, fa sì che il prodotto sia decisamente più sicuro ed al riparo da germi e batteri. Sarà inoltre estremamente facile da pulire dal momento che, una volta utilizzato, si potrà ripiegare e sciacquare come fosse un panno.

Oltre ai pregi offerti dall'utilizzo del silicone, troviamo il classico tocco “smart” di Xiaomi. Il tappetino da impasto, infatti, presenta una serie di misurazioni all'interno che vi permetteranno di mantenere delle misure standard nel caso in cui vogliate cucinare dei prodotti simili. Con un occhio più attento, infatti, noterete che all'interno sono presenti dei cerchi concentrici per misurare la grandezza delle pizze e sulle estremità è presente un vero e proprio “metro” suddiviso di 5 cm in 5 cm.

