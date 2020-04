Il taglia capelli elettrico Xiaomi Enchen è in sconto a 10€ con coupon dedicato

Dopo circa 2 mesi di quarantena in molti di voi si saranno cimentati nel tagliarsi i capelli direttamente a casa ed altri ancora penseranno di farlo nei prossimi giorni. Proprio per questo vi riportiamo un'offerta di Geekbuying che potrebbe essere interessante in tal senso: il taglia capelli elettrico Xiaomi Enchen è in offerta a 10€.

Taglio di capelli fai da te a soli 10€ con Xiaomi Enchen

Grazie all'offerta con coupon di Geekbuying potrete infatti portarvi a casa uno strumento essenziale e funzionale: il taglia capelli di Xiaomi, pur presentandosi con un aspetto minimal, non rinuncia alla qualità.

Troviamo infatti l'utilizzo delle lame in ceramica che offrono un taglio netto e sono certamente più resistenti. Xiaomi Enchen offre poi due velocità di taglio ed ha un motore adeguato a far sì che non si percepisca il rumore dell'oscillazione, non superando mai i 55db durante l'utilizzo.

Nonostante ci troviamo di fronte ad un taglia capelli da soli 10€, non manca il tocco smart di Xiaomi. Lo Xiaomi Enchen è infatti dotato del sistema ESM (Energy Smart Manager) che non vi permetterà di compiere operazioni ad alta velocità quando sta per scaricarsi, in modo da evitare di spegnersi a lavoro incompiuto. Come avrete capito, potrete acquistare il prodotto a soli 10€. Per farlo basterà accedere alla pagina prodotto in basso ed inserire il coupon NNNCLIPPER in fase di check out.

Articolo Sponsorizzato