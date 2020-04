Dopo la soluzione adatta anche agli smartphone e con tanto di ricarica wireless, le offerte di Banggood della settimana continuano con un altro sterilizzatore UV – in questo caso a marchio SMATE e sempre in sconto con Coupon – proveniente da Xiaomi YouPin e con alcune caratteristiche differenti rispetto al precedente modello che abbiamo visto.

Lo sterilizzatore UV SMATE da Xiaomi YouPin è in sconto con Coupon

Lo sterilizzatore UV SMATE di Xiaomi YouPin offre varie modalità di disinfezione: tramite raggi UV in soli 5 minuti, con aria calda per 25 minuti e UV per 5 (quindi la sessione dura in totale 30 minuti) oppure solo 25 minuti di aria calda (con una t. Il tutto in modo silenzioso (50 dB) e sicuro, offrendo il 99.9% di sterilizzazione.

Il dispositivo è realizzato in ABS ed è possibile inserire all'interno varie tipologie di oggetti: spazzolini, testine, lamette, mascherine, occhiali, smartwatch, cuffie, gioielli, biberon e così via. Insomma, una soluzione a tutto tondo utilizzabile sia per i prodotti sanitari che per oggetti tech, da tenere in bagno o sulla propria scrivani. In basso trovate il link all'acquisto da Banggood per lo sterilizzatore UV SMATE, insieme al Coupon dedicato.

