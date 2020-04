Dopo il prodotto dedicato all'igiene degli asciugamani, quest'oggi Banggood fa il bis a tema pulizia grazie a questo pratico sterilizzatore UV per smartphone (e non solo) targato Blitzwolf, disponibile a prezzo scontato con Coupon.

Sterilizzatore UV per smartphone Blitzwolf BW-FUN5 scende di prezzo grazie a questo Coupon

Lo sterilizzatore UV Blitzwolf BW-FUN5 è una soluzione per smartphone pratica ed economica, realizzata in ABS e dotata di una luce UV in grado di offrire un grado di sterilizzazione pari al 99.99%. Abbiamo citato i telefoni, ma in realtà il dispositivo funziona benissimo con tanti altri prodotti, come mascherine, chiavi, piccoli gioielli, spazzolini e così via.

Inoltre è utile anche come diffusore: basta versare da una a quattro gocce di olio essenziale per essere avvolti da un piacevole profumo. Il processo di sterilizzazione dura appena 5 minuti ed è previsto lo spegnimento automatico in caso di apertura dello sportello.

