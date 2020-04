Asciugamani sempre caldi e puliti grazie allo sterilizzatore UV Xiaomi Happy Life

Xiaomi ne pensa una al secondo e così anche i brand partner con Happy Life, che ha attirato la nostra attenzione con il suo sterilizzatore UV per asciugamani, una soluzione votata all'igiene a tutto tondo, semplice da utilizzare ed ancora più invitante grazie al Coupon dedicato su Banggood.

Sterilizzatore UV Xiaomi Happy Life: asciugamani sempre pulite e calde | Coupon

Lo sterilizzatore UV per asciugamani di Happy Life (brand legato a Xiaomi che già conosciamo bene) è un prodotto particolarmente utile, votato all'igiene… e alla comodità. Sì, perché il dispositivo presenta una serie di caratteristiche che lo rendono davvero appetibile a cominciare dalla sua funzione principale. Si tratta appunto di uno sterilizzatore UV facile da montare e in grado di igienizzare gli asciugamani; inoltre questi saranno sempre caldi e morbidi, grazie al flusso costante a 50°. In questo modo una volta utilizzate non sono verranno sterilizzate ma anche asciugate. Previsto lo spegnimento automatico al raggiungimento di una data temperatura, grazie all'apposito sensore.

Inoltre è presente anche un modulo per rilevare il movimento, in modo da interrompere l'erogazione UV. Il dispositivo è programmabile, qualora preferiate che agisca solo per un tempo determinato. In basso trovate il link all'acquisto dallo store Banggood, insieme al Coupon da utilizzare.

