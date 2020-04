Lo sterilizzatore a ozono/UV professionale per mascherine (e non solo) è in preorder a prezzo scontato

Le offerte della settimana di Banggood continuano anche oggi, stavolta con un prodotto pensato per offrire la massima igiene: uno sterilizzatore a ozono/UV professionale, la soluzione ideale per sterilizzare mascherine ed altri prodotti ed utensili.

Lo sterilizzatore a ozono/UV professionale per mascherine, spazzole ed altri prodotti è in preorder a prezzo scontato

Il dispositivo permette di sterilizzare le mascherine (quindi di renderle riutilizzabili) e funziona con l'ozono più i raggi ultravioletti. La procedura ha una durata variabile – 30, 60 o 90 minuti – a seconda del numero di prodotti da sterilizzare. Ovviamente ciò non significa che le mascherine siano perfettamente nuove, ma permette di poterne usufruire un altro paio di volte, in modo da ottimizzare al massimo le risorse. Inoltre, lo sterilizzatore a ozono/UV professionale – segnaliamo, con doppia lampada a 360° – può essere utilizzato per igienizzate anche altri prodotti ed utensili.

Il dispositivo – che non ha bisogno di alcun adattatore, arriva con una presa europea – è in preordine a prezzo scontato ed è possibile selezionare la spedizione rapida EU Priority Line.

Infine, se siete a corto di mascherine, qui trovate una serie di alternative in offerta sullo store.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti.

