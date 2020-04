+Dopo un tempo infinito, finalmente la compagnia cinese si è decisa a svelare la data di presentazione di Meizu 17, il suo prossimo (e attesissimo) top di gamma. Il dispositivo arriverà con a bordo l'ultimo SoC high-end di Qualcomm, ovviamente con il supporto al 5G, ma qualcuno già pensa al futuro della serie e alla possibilità di una versione potenziata con Snapdragon 865+. A infrangere i sogni dei malcapitati pensa Wan Zhiqiang, CMO del brand, con una risposta secca su Weibo.

Lo Snapdragon 865+ non ci sarà, inutile attenderlo secondo Meizu

Nelle scorse ore il dirigente è stato protagonista di alcune smentite shock per i fan di Meizu, rivelando una parte del futuro della line-up 17 dopo il debutto del flagship. Ora torna alla carica con una nuova rivelazione, stavolta dedicata al presunto Snapdragon 865+, avvistato qualche tempo fa in alcuni benchmark e anticipato da vari leaker del settore. Tuttavia, secondo Wan Zhiqiang quest'anno non ci sarà nessuna variante Plus per i Soc di casa Qualcomm e che lo Snap 865 sarà l'unica soluzione di punta del chipmaker statunitense.

Da notare la formula usata dal CMO di Meizu, ovvero “quest'anno non ci sarà uno Snapdragon 865+”. Insomma, il dirigente potrebbe far intendere che una versione maggiorata potrebbe arrivare il prossimo anno, ma ovviamente si sta cercando il pelo nell'uovo. Quello che dovrebbe essere certo è che non è prevista una variante di Meizu 17 dotata di un SoC Plus. Per quanto riguarda il destino della celebre serie di Qualcomm… restiamo in attesa di ulteriori dettagli!

