Master Lu rivela gli smartphone più diffusi (e taroccati) di inizio 2021

Da un po' di tempo a questa parte, il panorama dei benchmark ha accolto una nuova realtà. Si chiama Master Lu e, proprio come Antutu, si occupa di misurare la potenza espressa dagli smartphone in circolazione. È una piattaforma a base cinese, pertanto i dati raccolti fanno riferimento quasi esclusivamente alla madre patria dove sboccia il mercato telefonico. Per questo è interessante valutare i dati su quali sono gli smartphone più diffusi e capire quali sono i gusti in merito per l'utenza asiatica.

LEGGI ANCHE:

MediaTek risponde alle accuse di “barare” nei benchmark

I dati raccolti da Master Lu ci fanno capire quali sono gli smartphone più apprezzati

Secondo i dati raccolti e stilati dal team Master Lu, le quote di mercato sono sempre capitanate da Huawei che, con un 18.51%, si piazza al primo posto. Di poco sotto è la sorella Honor con il 14.66%, conquistando così un terzo del mercato nazionale. Nel primo quarto del 2020 OPPO è riuscita a superare Xiaomi, ottenendo il 14.51% dello share. Uscendo dal podio abbiamo quindi Xiaomi al 13.9%, seguita da Vivo al 13.67%. Da qui in poi il mercato si frammenta in quote molto più piccole: Samsung al 4.72%, ZTE al 2.7%, Meizu al 2.6%, OnePlus all'1.25% ed infine la top 10 la chiude Nubia con lo 0.75%.

I dati di Master Lu non finiscono qua: curiosi di scoprire quali modelli vengono taroccati di più? Strano ma vero, la classifica vede al primo posto Samsung Galaxy W2019, dimostrando come i flip phone continuino ad essere più che apprezzati. Dalla seconda alla quarta posizione c'è il dominio di Apple, rispettivamente con iPhone X, iPhone 8 ed iPhone XS Max. A seguire troviamo Xiaomi Mi Max 3, Samsung Galaxy Note 8 e S10+, iPhone 11 Pro Max, Honor 9 e Xiaomi Mi 9.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu