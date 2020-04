Durante i mesi precedenti se ne sono dette di cotte e di crude sul primo smartphone pieghevole targato Xiaomi. L'azienda ha mostrato il suo Mi Flex più di un anno fa ma poi ha optato per un cambio di rotta, dirigendosi verso lidi più (o meno) sicuri con il Mi MIX Alpha. Tuttavia, in questo periodo non sono mancate indiscrezioni e brevetti, sia con design a conchiglia (qui e qui) che con display estendibile. Secondo le ultime novità – assimilabili più a rumor che a veri leak – sembra che Xiaomi abbia optato per un flip phone in stile Samsung Galaxy Z Flip.

Lo smartphone pieghevole di Xiaomi avrà un design simile al Samsung Galaxy Z Flip

Presentato a Febbraio di quest'anno, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip cambia le carte in tavola rispetto al predecessore ed arriva appunto con un design a conchiglia. Non sono mancati problemi – ormai è abitudine con questo tipo di dispositivi – ma tutto sommato il device è stato accolto in modo positivo. A quanto pare Xiaomi potrebbe seguire la scia della rivale sudcoreana e lanciare uno smartphone pieghevole in stile flip phone.

La notizia arriva da vari media, ripresi anche dai cinesi stessi, con tanto di immagini dedicate. Queste mostrano uno smartphone con chiusura a conchiglia, dotato di una Dual Camera esterna e di un modulo dedicato ai selfie posizionato nella cornice lungo la parte superiore del display. Una volta chiuso il dispositivo offre un pannello secondario essenziale, dedicato all'ora e alle notifiche.

Per quanto riguarda il debutto di questo presunto smartphone pieghevole di Xiaomi, si vocifera proprio del 2020, nel corso della seconda metà dell'anno. Ovviamente riportiamo la notizia per pura curiosità e invitiamo alla solita cautela: fino ad una conferma ufficiale – o prove più concrete – questi restano solo rumor, lungi dall'essere considerati leak.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu