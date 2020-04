Anche Samsung pensa ad uno smartphone con pop-up camera

Evidentemente anche Samsung sta cedendo alla tentazione di proporre uno smartphone dotato di pop-up fotocamera. I primi utilizzatori, come Xiaomi e OnePlus, sembra che abbiano abbandonato questa opzione. Al contrario, la coreana non ne ha mai usufruito e potrebbe riprendere in mano questo trend, offrendo così uno smartphone veramente full screen. Si tratta di una via con i suoi pro e contro: da un lato un design privo di bordi, dall'altro una componente in movimento.

Samsung starebbe per cedere alla tentazione della fotocamera a scomparsa

Su quale modello debutterà non è ben chiaro, è ma probabile che possa trattarsi di uno appartenente alla serie Samsung Galaxy A. Dal render si evince uno smartphone dotato di display piatto e non curvo, come su altri dispositivi di questo genere, da circa 6.5″ Full HD+. A curvare è invece il vetro sul retro, dotato di un sensore d'impronte ed anche una tripla fotocamera, sotto alla quale c'è un flash LED. Con dimensioni di 160.9 x 77 x 9.2 mm, ci sarebbe anche un sensore IR sul frame superiore, mentre una porta USB Type-C su quello inferiore.

