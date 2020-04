Roidmi X30 Pro è la nuova scopa elettrica di Xiaomi, senza compromessi

Non si arresta la produzione e, soprattutto, lo sviluppo di nuovi prodotti in casa Xiaomi. Ovviamente non parliamo solo di smartphone, ed accessori legati a questo mondo, ma anche di altri dispositivi tech, che afferiscono ad altre categorie. Questo brand, infatti, si occupa davvero di quasi ogni aspetto della vita quotidiana, dalla salute all'igiene, passando per la domotica. Non passa inosservata, dunque, la nuova scopa elettrica arrivata su Indiegogo, dunque la Roidmi X30 Pro, che promette ottime performance.

Roidmi X30 Pro ha un motore da 435 W

Quando si considera un mercato del genere viene subito in mente un certo tipo di prodotto. Al momento, infatti, le scope elettriche wireless stanno letteralmente spopolando, complice forse anche la spinta data da un brand come Dyson. Motivo per cui questa Roidmi X30 Pro assume un interesse nuovo, completamente diverso rispetto al passato. Si tratta, infatti, di un dispositivo dotato di un design simile ai modelli precedenti, ricalcandone le forme. A differenza di tanti altri prodotti, però, questa presenta anche un display OLED sulla parte frontale, che indica o stato di pulizia e la batteria residua. Questa unità, comunque, è da 2.500 mAh e dovrebbe garantire un'autonomia di ben 70 minuti.

A livello hardware, tale accessorio è dotato di un motore da 435 W, che garantisce quindi una velocità di 800 RMP ed una potenza di aspirazione di 26.500 Pa. Questo dato vi permetterà, quindi, di raggiungere quasi ogni angolo della casa in maniera profonda, raccogliendo anche lo sporco più ostinato. Se questo non bastasse, poi, potreste sempre fare affidamento su una serie di accessori presenti in confezione, adatti a superfici diverse.

Roidmi X30 Pro è attualmente disponibile su Indiegogo al prezzo di 459 euro. Tutte le spedizioni, dunque, dovrebbero partire dal mese di maggio.

