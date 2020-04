Roidmi NEX 2: l’aspirapolvere ciclonico tutto potenza e tecnologia che sfida Dyson | Coupon

Da pochissimo il brand partner di Xiaomi ha lanciato la nuova Roidmi NEX 2, un aspirapolvere ciclonico premium che si presenta come un vero e proprio concentrato di tecnologia in stile Dyson, tuttavia ad un prezzo più accessibile, che diventa ancora più interessante grazie al debutto del prodotto su Banggood, con tanto di Coupon dedicato.

L'aspirapolvere ciclonico Roidmi NEX 2 è in sconto con Coupon su Banggood

La prima novità degna di nota di Roidmi NEX 2 è rappresentato al display LED presente sulla parte superiore, il quale ci permette di conoscere lo stato di carica del dispositivo. Stavolta l'aspirapolvere ciclonico ospita un motore brushless da 120.000 rpm, con una potenza di 150W e una capacità di aspirazione di 26.500 PA. Il contenitore ha una capienza di 550 ml mentre la batteria da 2.500 mAh offre fino a 70 minuti di autonomia.

Il dispositivo adotta un sistema a sei strati di filtraggio, comprensivo di un filtro HEPA antibatterico. La ricarica avviene tramite una basetta magnetica ed è possibile interfacciare l'aspirapolvere con il proprio smartphone (grazie all'app dedicata), in modo da tenere d'occhio la carica ed impostare un promemoria per il cambio dei filtri.

