Redmi Pad 5G a un passo dal debutto: data di uscita, prezzo e specifiche | Rumor

Il prossimo 27 Aprile potrebbe essere una giornata davvero piena per la compagnia di Lei Jun. L'evento di lancio dello Xiaomi Mi 10 Youth vedrà anche il debutto della MIUI 12 ma sembra che le novità non finiscano qui. Un teaser poster spuntato in rete (con immagini, specifiche e prezzo) sostiene che ci sarà anche Redmi Pad 5G, il primo tablet della costola di Xiaomi.

Redmi Pad 5G in arrivo il 27 Aprile, secondo questo leak (con tanto di immagini prezzo e specifiche)

Ovviamente è bene specificare – come avvenuto con il presunto Mi 10 SE – che il fake è dietro l'angolo e che è importante prendere il tutto come semplici voci di corridoio. Xiaomi non ha ancora abbandonato il settore dei tablet, ma vari indizi lasciavano presupporre che ci sarebbe voluto ancora un po' più di tempo prima di mettere le mani su un nuovo dispositivo. Comunque, tornando al nostro Redmi Pad 5G, in altro trovate il tanto chiacchierato poster con immagini e specifiche.

La scheda tecnica del tablet dovrebbe fare affidamento sul SoC Snapdragon 765G – ovviamente col supporto al 5G. Si riporta la presenza di un ampio pannello con refresh rate a 90 Hz, quattro speaker, una fotocamera AI da 48 MP, il supporto alla ricarica rapida da 30W e perfino un software dedicato, la MIUI Pad.

Per concludere in bellezza viene riportato anche il prezzo (comoda la vita!): 1.999 yuan, ovvero circa 259€ al cambio. Non sono presenti tagli di memoria, dimensioni del display e tanti altri dettagli, ma come anticipazione è di certo abbastanza. Allora, che ne pensate di questo (presunto!) Redmi Pad 5G?

