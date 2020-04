Redmi Note 9S è già in sconto a 199.99€ da Spagna con coupon: solo 200 pezzi!

Dopo il lancio di alcuni giorni fa, Redmi Note 9S debutta su AliExpress in preorder ed è in sconto con il Coupon dedicato. Ciliegina sulla torta, il dispositivo arriva direttamente dalla Spagna! Siete interessati? Allora fiondatevi perché l'offerta è dedicata solo a 200 unità!

Redmi Note 9S è in preordine da Spagna ed è già in sconto con Coupon

Il nuovo membro della famiglia Redmi Note arriva con un ampio display da 6.67″ Full HD+, con un foro al centro che ospita una selfie camera da 16 MP. Sul retro troviamo un look rinnovato, con una Quad Camera quadrata al centro della scocca, da 48 + 8 + 5 + 2 MP; a muovere il tutto abbiamo il SoC Snapdragon 720G accompagnato – nel caso della nostra offerta – da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Insomma, Redmi Note 9S si preannuncia decisamente interessante, anche a fronte di un cambio di stile per la serie!

Per la pagina principale dedicata al nuovo smartphone di Redmi, cliccate qui. Per beneficiare dello sconto dovrete inserire il Coupon 64NOTE9S ed il prezzo scenderà a 199.99€. Vi ricordiamo ancora una volta che il dispositivo è in preorder, che l'offerta è valida solo su 200 pezzi e – soprattutto – che arriva direttamente dall'Europa (Spagna, per la precisione).

Per chi preferisce la versione maggiorata da 6/128 GB, non dovrete far altro che cliccare qui per la pagina dedicata. In questo caso il Coupon da utilizzare è 128NOTE9S, mentre il prezzo sarà di 229.90€.

