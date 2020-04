Redmi Note 9S scende a 151€: super ribasso con spedizione da Europa

Dopo la bomba dei giorni scorsi dedicata a Redmi Note 9S, il medio di gamma torna a far parlare di se con un prezzo davvero bestiale. A questo giro il dispositivo scende a 151€ su AliExpress, grazie ad una serie di sconti e Coupon applicati direttamente nel carrello. Ecco come fare per accaparrarvi il vostro nuovo smartphone!

Aggiornamento, ore 08.57: per motivazioni sconosciute i Coupon Selezione (di cui trovate i dettagli in basso) si attivano e riattivano casualmente. Senza questi il prezzo è di 168€, che passa a 172€ con la spedizione. Il nostro consiglio è quello di monitorare la pagina dedicata ai Coupon Selezione e di usufruirne non appena attivi, visto il corposo sconto che offrono (151€ è una cifra veramente appetibile per il dispositivo). Ci scusiamo per l'ansia, ma ovviamente non si tratta di un situazione che dipende da noi.

Redmi Note 9S: super ribasso con spedizione da Europa, ecco come fare

Come anticipato in apertura e come si vede anche nell'immagine in alto, Redmi Note 9S arriva ad un prezzo davvero super conveniente grazie ad AliExpress. Il dispositivo scende a 151€ (si arriva a 155€ con le spese di spedizione), direttamente dall'Europa. Si tratta quindi di un'occasione super ghiotta per chi è in cerca del nuovo Redmi al miglior prezzo. Per prima cosa recatevi nella pagina del prodotto tramite in pulsante qui sotto. Selezionate la colorazione e la spedizione da Europa (CZ) e aggiungete al carrello.

Ora recatevi a questa pagina di AliExpress e cliccate più volte sul pulsante Ottieni Adesso per ricevere vari Coupon Selezione, i quali andranno ad aggiungersi nel carrello. Dopo un po' di click, andate qui e riscattate il Coupon Russo. Per farlo sarà necessario cambiare il paese tramite l'apposita selezione in alto in Russia; una volta impostata, aspettate qualche secondo prima di confermare. Ora cliccate varie volte sul pulsante Ottieni Adesso ed il gioco è fatto.

Entrate nella sezione dedicata al carrello, reimpostate Italia come paese e selezionate il vostro Redmi Note 9S. Il prezzo finale scenderà a 155.58€, comprensivo di spese di spedizione (ricordiamo, da Europa).

Per concludere vi ricordiamo che il mid-range è disponibile anche su Amazon, mentre qui trovate una selezione di cover e pellicole. Buon acquisto a tutti!

