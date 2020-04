In questo periodo Redmi Note 9S è l'oggetto del desiderio di tanti appassionati e diventa ancora più conveniente con le offerte di Amazon ed eBay. Bando alle ciance e lanciamoci subito sui nuovi sconti dedicati al top di gamma. Solo un appunto: sei ancora indeciso? Allora dai uno sguardo alla nostra recensione!

Redmi Note 9S scende di prezzo su Amazon ed eBay: ecco le nuove offerte

Partiamo subito con il miglior prezzo disponibile al momento: Redmi Note 9S da 64 GB scende a 189€ su eBay, con spedizione da Europa (Germania). Il venditore è affidabile e – ovviamente – è previsto il pagamento tramite PayPal. In basso trovate il link all'acquisto: non fatevi ingannare dal prezzo perché lo sconto viene applicato direttamente al Checkout (come si vede anche nell'immagine in alto).

Continuano con un'altra offerta su eBay, ancora una volta per la versione da 64 GB, con spedizione dalla Germania. In questo caso il prezzo è di 209€, ma si riceverà in regalo una Xiaomi Mi Band 4 (qui trovate la nostra recensione). Mica male per chi non ha avuto ancora l'occasione di mettere le mani sull'ultima versione della smartband!

Procediamo infine con le offerte di Amazon. Redmi Note 9S da 64 GB è disponibile a 197€; se invece preferite la variante maggiorata da 128 GB di memoria interna, ce n'è anche per voi. Trovate i link all'acquisto in basso e vi segnaliamo che tutti i prodotti beneficiano della spedizione Prime.

