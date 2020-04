Redmi Note 9S scende al minimo storico: 179€ con spedizione da Europa!

Sono passati solo pochi giorni dall'ultimo sconto dedicato al nuovo medio di gamma della costola di Xiaomi, eppure ecco nuovamente a parlare di Redmi Note 9S, ancora una volta in offerta su AliExpress… ma a questo giro, al prezzo minimo storico. E ovviamente è prevista la spedizione direttamente dall'Europa (dalla Spagna per la precisione).

Redmi Note 9S è in offerta al minimo storico su AliExpress e c'è anche la spedizione da Europa

Per festeggiare il Mi Fan Festival, Redmi Note 9S scende al minimo storico su AliExpress, nella sua incarnazione da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Per chi si fosse perso qualcosina, stiamo parlando del nuovo medio di gamma del brand, dotato di un panello da 6.67″ Full HD+ con un foro per la selfie camera. Abbiamo poi una Quad Camera da 48 + 8 + 5 + 2 MP, con il SoC Snapdragon 720G a farla da padrone. Insomma, un dispositivo da non farsi scappare… specialmente se in sconto al minimo storico! Lo smartphone viene proposto al prezzo di 179€ grazie al Coupon MIFEST. In basso trovate il box con il link all'acquisto.

Preferite la versione maggiorata? Niente paura perché anche la versione da 6 GB di RAM e 128 GB di storage è in sconto, in questo a 209€ grazie al medesimo codice MIFEST. Anche in questo caso, qui sotto trovate il box con il per la pagina del prodotto.

Vi ricordiamo ancora una volta che in entrambi i casi i prodotti sono spediti direttamente dai magazzini europei di AliExpress, un bel vantaggio per chi non vede l'ora di risparmiare ma di mettere le mani sul proprio acquisto il prima possibile.

