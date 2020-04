Redmi Note 9S: come installare Google Camera | Guida

Fin dal debutto in Italia, il nuovo medio di gamma della serie Note è riuscito a ritagliarsi uno spazio grazie al design rinnovato e alle varie offerte. Senza contare che si tratta di un dispositivo Xiaomi e quando c'è di mezzo la compagnia di Lei Jun… il successo è assicurato! Se siete interessanti al nuovo arrivato, qui trovate la nostra recensione; tuttavia se invece avete già messo le mani sul device, allora sarete sicuramente in cerca di altro. E quindi, bando alle ciance e scopriamo come installare Google Camera su Redmi Note 9S!

Come installare Google Camera a bordo di Redmi Note 9S | Guida

La procedura da seguire è davvero semplicissima e di certo è alla portata di tutti. I passaggi su come installare Google Camera a bordo del vostro Redmi Note 9S sono descritti anche nel video in alto ma per comodità ve li illustreremo anche in versione testuale. Tuttavia il video presenta anche un interessante confronto tra immagini scattate con GCam e con la la Fotocamera stock, quindi è di certo utile per capire se, quanto e quando vale la pena utilizzare il software della compagnia di Mountain View.

Prerequisiti

Scaricate Google Camera da questo link ;

; attivare l'opzione per abilitare l'installazione da fonti sconosciute (App>gestisci app>Chrome>installa applicazioni da fonti sconosciute>Si).

Come installare GCam su Redmi Note 9S

selezionate il file APK di GCam che avete scaricato e procedete con l'installazione;

se non avete attivato l'installazione da fonti sconosciute sarete rimandati nell'apposita sezione per abilitare l'opzione;

una volta completata la procedura aprite GCam;

recatevi in Impostazioni, Foto, Avanzate, Impostazioni HDR+ e Saturazione e impostate i valori come nell'immagine in basso.

Fine, avete installato con successo Google Camera sul vostro fidato Redmi Note 9S. Ora siete pronti a scattare con la nuova app, tuttavia vi segnaliamo che non è possibile utilizzare la fotocamera grandangolare. Abbiamo provato varie versioni e questa è parla la più completa, affidabile e stabile nonostante questo compromesso.

