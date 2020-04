Redmi Note 9 Series arriva in Europa: ecco quando | Ufficiale

Solo poche ora fa abbiamo parlato dell'arrivo di vari modelli della compagnia cinese in Europa secondo Roland Quandt. Un tempismo perfetto che coincide con un nuovo annuncio di Xiaomi Global, che rivelata la data di uscita della nuova serie Redmi Note 9… tra una manciata di giorni!

The legend of #RedmiNoteSeries continues!

Get ready to meet the newest members of #RedmiNote9Series as well as other great Xiaomi products! #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/iWpxwDgCWm

— Xiaomi (@Xiaomi) April 24, 2020