Redmi Note 9 Series: come seguire la diretta streaming dell’evento

Nei giorni scorsi Xiaomi ha annunciato il debutto della nuova serie Redmi Note 9, senza tuttavia specificare quali saranno i modelli coinvolti. Se siete curiosi di saperne di più e volete seguire la diretta streaming dell'evento di lancio, allora ecco come fare.

Come seguire la diretta streaming dell'evento di lancio della serie Redmi Note 9

L'appuntamento con Redmi Note 9 e i nuovi modelli della gamma è fissato per il 30 Aprile alle ore 14, tramite un evento in streaming disponibile sui canali social di Xiaomi. In alto trovate il video di YouTube dedicato alla diretta della presentazione dei nuovi smartphone; cliccando per accedere alla pagina potrete anche impostare un promemoria, in modo da non perdervi l'evento.

L'ultimo teaser pubblicato dalla compagnia cinese – lo vedete in copertina – ci mostra un dispositivo caratterizzato da un foro al centro della parte superiore del display, similmente a Redmi Note 9S (qui trovate la nostra recensione). Tuttavia la recente certificazione del TENAA dedicato al “piccolo” della famiglia mostra uno smartphone con il foro in alto a sinistra. Il resto del comparto offre una Quad Camera da 48 MP, un sensore ID posteriore ed un modulo selfie da 13 MP e non solo.

Inoltre, il noto leaker Roland Quandt ha anticipato l'arrivo anche di Redmi Note 9 Pro, forse la versione europea del Pro Max lanciato qualche tempo fa in India. Insomma, al momento i protagonisti dell'evento sono avvolti nel mistero e per saperne di più dovremo necessariamente attendere il 30 Aprile (o un leak clamoroso a pochi giorni dal debutto).

