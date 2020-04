Non solo Mi 10 Youth e MIUI 12 – in arrivo il 27 Aprile – ma anche una valanga di novità per l'Europa, secondo l'ultima indiscrezione riportata da Roland Quandt. Il leaker – noto per essere alquanto affidabile – “conferma” che sono in dirittura d'arrivo per noi occidentali Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro e Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Redmi Note 9, Note 9 Pro e Xiaomi Mi Note 10 Lite è il nuovo trittico in arrivo per l'Europa

and no, it's not the Note 9s I'm talking about up there. — Roland Quandt (@rquandt) April 23, 2020

Procediamo per gradi onde evitare confusione. Per quanto riguarda Redmi Note 9, il piccolo della famiglia è stato certificato dal TENAA proprio alcuni giorni fa. Il portale cinese svela un dispositivo con display IPS da 6.53″ Full HD+ con un foro al centro del pannello, per una selfie camera da 13 MP. In questo caso il lettore d'impronte si trova sulla back cover; questa ospita ancora una volta una Quad Camera quadrata, con un sensore da 48 MP. Il SoC dovrebbe essere – manca la conferma – il MediaTek Helio G80. Ebbene manca ancora una data per la Cina ma Roland Quandt assicura che il device arriverà anche in Europa, a partire da 3 GB di RAM e 64 GB di storage.

Il Redmi Note 9 Pro crea qualche grattacapo in più: il leaker, consapevole del lancio di Redmi Note 9S, assicura che si tratterà di uno smartphone differente da questo. Forse – e qui entriamo nel campo delle ipotesi – potrebbe trattarsi della versione Europea del Note 9 Pro Max indiano: insomma, lo stesso dispositivo ma con una selfie camera da 32 MP, un sensore principale da 64 MP e il supporto alla ricarica rapida da 33W. Ovviamente ribadiamo ancora una volta che si tratta di un'ipotesi!

L'anticipazione di Quandt si conclude con Xiaomi Mi Note 10 Lite. Il dispositivo è stato già protagonista di varie indiscrezioni, che vedono il debutto nel corso del mese di Maggio. Le voci di corridoio parlano di un modello con Snapdragon 730G, una Penta Camera da 64 + 8 + 8 + 5 + 2 MP ed un modulo selfie da 16 MP. Il leaker riporta la presenza di 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Manca ancora la certezza circa il lancio di questi dispositivi e ad oggi non abbiamo nemmeno una finestra temporale (fatta eccezione per Mi Note 10 Lite). Vedremo se Roland Quandt avrà fatto centro anche questa volta e restiamo in attesa di ulteriori novità.

