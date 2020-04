Redmi Note 9: primi render “ufficiosi” e dettagli sul prezzo a poche ore dal lancio

Mancano ormai poche ore al debutto della serie Redmi Note 9, fissato per 30 Aprile (qui trovate come seguire la diretta) ma come al solito le indiscrezioni non si fermano nemmeno ad un passo dal lancio, tra dettagli su design, prezzo e specifiche. Il nuovo dispositivo si mostra in quelli che dovrebbero essere i press render ufficiosi, i quali ci permettono di avere una panoramica di quello che ci aspetta. E ovviamente non manca qualche piccolo dettaglio sulla scheda tecnica.

Redmi Note 9 svelato: ecco il design del nuovo arrivato, con tanto di dettagli su prezzo e specifiche

3GB + 64GB & 4GB + 128GB I know they sound weird, but I guess they're doing this to reduce the overall cost of the phone. Since this phone will cost around 200 – 240 EUR — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) April 29, 2020

Il leak è stato pubblicato da Sudhanshu Ambhore e presenta varie immagini dedicate a Redmi Note 9. Il medio di gamma arriverà in tre colorazioni e secondo quanto riportato dal leaker saranno presenti due tagli di memoria, da 3/64 GB e da 4/128 GB. Inoltre specifica anche che il retro è realizzato in plastica mentre frontalmente, a protezione del display dotato di un foro in alto a sinistra, avremo un pannello Gorilla Glass 5.

Per quanto riguarda il prezzo di Redmi Note 9, sembra che il dispositivo sarà in vendita ad una cifra compresa tra i 200 e i 240€, ma ovviamente l'ultima parola spetta al brand cinese. Tornando al design del dispositivo, lo smartphone presenta una Quad Camera con un look simile a quello di Redmi Note 9S, ma a differenza di quest'ultimo e dei modelli indiani il lettore d'impronte è spostato sul retro (anziché di lato).

Le immagini sembrano confermare il device certificato dal TENAA con tanto di specifiche. Lo smartphone in questione presenta un display IPS da 6.53″ Full HD+, una batteria da 4920 mAh, una selfie camera da 13 MP ed un sensore principale da 48 MP.

