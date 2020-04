Redmi Note 8 Pro si conferma il medio di gamma più potente di Antutu | Marzo 2020

Nei giorni scorsi abbiamo visto la classifica di Antutu dedicata ai migliori smartphone del mese di Marzo 2020, ma ora è arrivato il momento di dare spazio anche ai piccoli, con l'elenco dei migliori modelli appartenenti alla categoria mid-range. E su questi emerge ancora una volta Redmi Note 8 Pro, che si conferma il campione incontrastato di Antutu. Xiaomi colpisce ancora!

Redmi Note 8 Pro è il miglior medio di gamma per Antutu: ecco la classifica globale di Marzo 2020

Se nella classifica Antutu di Marzo 2020 dedicata ai flagship, OPPO la fa da padrona superando lo Xiaomi Mi 10 Pro, nel caso della fascia media è la compagnia di Lei Jun a spuntarla. Il Note 8 Pro si conferma in prima posizione su Antutu, con 292.510 punti (nella configurazione da 6/128 GB ed il SoC Helio G90T). Il medio di gamma targato Redmi aveva conquistato il podio anche a Febbraio e in alto trovate l'elenco completo sia per il mese corrente che quello precedente. In seconda posizione – sempre a Marzo – troviamo lo Xiaomi Mi Note 10 Pro con uno stacco di punti abbastanza marcato. Di seguito, la classifica completa.

Note 8 Pro Xiaomi Mi Note 10 Pro Xiaomi Mi 9T Samsung Galaxy A71 Realme X2 Xiaomi Mi Note 10 Samsung Galaxy A80 Realme Q Realme XT Xiaomi Mi 9 SE

Da notare che l'elenco comprende solo ed esclusivamente modelli per il mercato global (che poi sarebbe quello che ci interessa principalmente), tagliando fuori i medio di gamma rilasciati solo in Cina. Qualora Antutu decidesse di pubblicare la classifica per i soli modelli cinesi provvederemo ad aggiornare l'articolo.

Per quanto riguarda il Note 8 Pro, se siete interessati a saperne di più, qui trovate un interessante confronto con un rivale di Realme. In basso, invece, alcune offerte con Coupon disponibili su Banggood.

