Redmi K30i sarà la versione “Lite” di Redmi K30 5G

Dal 2019 al 2020 abbiamo assistito all'evoluzione generale nel mercato degli smartphone. Si pensava che la strada migliore fosse una semplificazione, proponendo meno modelli per la soddisfazione dei più indecisi. Al contrario, quest'anno un po' tutti i produttori hanno aumentato ulteriormente la propria proposta, anche nel caso di Redmi. Se la serie K20 era composta solo da due modelli, quella di K30 è come minimo raddoppiata. Prima sono arrivati Redmi K30 4G e 5G, poi Redmi K30 Pro ed infine K30 Pro Zoom. L'evoluzione non si interromperebbe qui, con i rumors che indicano l'esistenza di Redmi K30i.

Lo afferma Xiaomishka, noto leaker del settore, che su Twitter fa trapelare la notizia dell'esistenza del presunto Redmi K30i. Rappresenterebbe a tutti gli effetti una sorta di Redmi K30 5G Lite, proponendosi come un modello più economico dalle specifiche più modeste.

So, guys we have a new upcoming #Xiaomi phone. A cheaper version of #RedmiK30 #5G. The new Lite version will be called #RedmiK30i

The main difference: camera 64MP replaced by 48MP. price should be 1799 yuan ($254) 🤔

— Xiaomishka (@xiaomishka) April 19, 2020