Redmi K30 Lite/K30i sul TENAA: meno costoso, ma non meno bello

Sembra non voler accennare a concludersi la voglia di Xiaomi e Redmi di diversificare la proposta in campo smartphone. La serie Mi 10 si comporrà di almeno 4 modelli (e manca il possibile Mi 10 SE), quella Mi Note 10 ne ha 3 e adesso di Redmi Note 9 ce ne sono 4. La stessa sorte sta per toccare alla famiglia Redmi K30, attualmente composta anch'essa da 4 varianti sul tema. Fra non molto diverranno 5, con l'ingresso dell'inedito Redmi K30i, nome confermato per quello che è conosciuto anche come Redmi K30 Lite.

Il TENAA certifica Redmi K30i… o Redmi K30 Lite? Ecco come appare

Dubbi sul nome a parte, di Redmi K30i viene confermata l'esistenza direttamente dall'ente TENAA. La certificazione è ancora priva di specifiche, forse in arrivo nelle prossime ore, ma possiamo farci un'idea con le immagini render. Dalle primissime foto si evince una somiglianza pressoché totale rispetto al modello d'origine, sia davanti che dietro. Anche se l'immagine non aiuta, schiarendo il fronte si nota un display forato per poter ospitare la dual selfie camera.

Dietro viene mantenuto l'originale look della serie K30, composto da un modulo fotografico con texture circolare a circondarlo. Al suo interno è presente nuovamente una quad camera, anche se ci aspettiamo sensori meno performanti. Come anticipato dai rumors precedenti, il primario sarà da 48 MP anziché da 64 MP. Vedremo quale sarà il chipset a pilotarlo, ma la sigla “5G” ci fa capire che sarà una delle ultime soluzioni Qualcomm o MediaTek. Per il momento le informazioni in nostro possesso finiscono qua, ma siamo certi che ne riparleremo a breve.

