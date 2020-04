Redmi K30 Pro diventa un microscopio in questo video ufficiale

Mentre avanzano le indiscrezioni in merito a POCO F2 Pro, il quale dovrebbe essere un rebrand di Redmi K30 Pro, l'ultimo top di gamma del brand cinese è protagonista di un video che lo vede trasformarsi in un microscopio portatile, migliorando ulteriormente il suo sensore dedicato agli scatti macro.

Redmi K30 Pro può essere utilizzato come microscopio… ma solo andando a modificare l'hardware fotografico | Video

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Redmi K30 Pro arriva con una Quad Camera da 64 + 13 + 5 + 2 MP, con un obiettivo macro a 50 mm e messa a fuoco 3/7 cm (qui trovate tutti i dettagli sul flagship). Il video pubblicato dalla compagnia cinese presenta un dispositivo modificato aggiungendo la lente presa da un modulo macro di ricambio. In questo modo è possibile effettuare scatti a livello microscopico con risultati decisamente affascinanti.

Ovviamente più che un modo per modificare il proprio smartphone (si tratta di una modifica hardware, ben diversa da una che va a toccare solo il software del dispositivo), il video in questione ci mostra la versatilità del nuovo Redmi K30 Pro. E ovviamente si tratta di un modo davvero stimolante di promuovere un prodotto: pollice in su per il marketing di Xiaomi e Redmi!

