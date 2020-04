Come anticipato anche dal teaser ufficiale di ieri, ecco che finalmente l'azienda cinese ha svelato la sua Redmi Band, il primo indossabile del marchio. Si tratta di una novità assoluta per la costola di Xiaomi ed un segnale chiaro della volontà di espandersi a 360°, proprio come la casa madre. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutti i dettagli di Redmi Band, compreso design, caratteristiche e prezzo di vendita.

Redmi Band ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul primo indossabile del brand

Design e caratteristiche

Il primo indossabile a marchio Redmi fa la sua bella figura grazie ad un prezzo pauroso. Insomma, basterebbe solo questo a renderla super appetibile. Per quanto riguarda il design, Redmi Band – come visto anche dalle immagini precedenti – cambia le carte in tavola rispetto alla Mi Band 4 di Xiaomi. Niente capsula estraibile, ma un modulo che è tutt'uno con il cinturino (disponibile in varie colorazioni).

La smartband monta un display a colori da 1.08″ con tantissime opzioni per personalizzare il quadrante (circa 72 al momento). Le colorazioni disponibili sono 4: Black, Blue, Red e Brown.

Autonomia

Per quanto riguarda la ricarica, questa avviene tramite una presa USB integrata nel corpo, visibile estraendo il cinturino. L'azienda cinese promette un'autonomia fino a 14 giorni. Inoltre, il dispositivo presenta il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, più altre funzionalità già viste anche sulla Mi Band (come gli avvisi di sedentarietà e così via).

Redmi Band – Prezzo e disponibilità

Il prezzo della nuova Redmi Band è di 99.9 yuan, circa 13€ al cambio attuale. Si tratta di una cifra praticamente irrisoria, perfino più accessibile della rivale Realme Band (anche se con le dovute differenze, visto che questa è stata lanciata in India). Per quanto riguarda il prezzo rispetto alla cugina Mi Band 4… beh, la differenza è davvero tantissima! Ciliegina sulla torta, la smartband verrà lanciata in corwdfunding dal 9 Aprile, al prezzo promozionale di 95 yuan, circa 12€.

Al momento non sono stati rilasciati dettagli circa una versione internazionale, ma come sempre vi terremo aggiornati al riguardo.

